Наркотики в авто екскомбата «Магури»: у 16-му армійському корпусі стали на захист Ширшина

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У 16-му армійському корпусі відреагували на скандал навколо свого офіцера та колишнього комбата 47-ї бригади «Магура» Олександра Ширшина, в машині якого сьогодні нібито виявили наркотики.

Про це йдеться у заяві корпусу в соцмережах.

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У корпусі запевнили, що уважно стежать за розвитком подій і беруть до відома позицію Нацполіції. Водночас командування підкреслює: будь-які процесуальні дії щодо військовослужбовців повинні мати чіткі та зрозумілі правові підстави.

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«Знаємо Олександра як військовослужбовця, відданого справі захисту України, та як принципову людину, що прагне якісних змін у Збройних Силах і вже доводила свою правоту в судах», — зазначили його побратими з корпусу.

Водночас у 16-му армійському корпусі буде проведено службове розслідування та комплексну перевірку обставин затримання майора Ширшина.

«З боку правоохоронних органів очікуємо чесного й неупередженого розслідування, максимальної прозорості й вичерпного обґрунтування процесуальних дій, а також врахування попередніх обставин „справи Ширшина“, — зазначили у пресслужбі, натякаючи, що офіцер міг стати жертвою переслідувань за свою принципову позицію.

Також у корпусі закликали утриматись від передчасних висновків та обвинувачень.

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«Однією із засад правової держави є презумпція невинуватості. Безпідставні спроби дискредитувати військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають Україну, — неприпустимі», — підсумовує 16-й армійський корпус.

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