У військовому житті все жорстко: Сирський різко висловився про СЗЧ
Сирський назвав головну причину втеч із навчальних центрів і пояснив, як запобігти СЗЧ з полігонів.
У військовому житті все по-іншому, все жорстко, тому основна увага має бути до процесу підготовки — створенню нормальних умов для проживання і проведення занять.
Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю «24 каналу».
Він наголосив, що проблема СЗЧ в армії — це комплекс загальнодержавних заходів.
«Мають працювати не лише військові, а й голови обласних та районних адміністрацій. Вони повинні готувати людей передусім морально до захисту своєї держави, щоб вони йшли до лав армії з розумінням того, що виконують свій громадянський обов’язок — захищати державу, землю, населення, мову — все, що становить цінність для нас», — вважає головком ЗСУ.
З іншого боку, Сирський згоден, що військові мають забезпечити комфортний ф безболісний перехід людини з цивільного життя до військового. Він визнав, що саме в навчальних центрах багато випадків СЗЧ.
«Цей перехід особливо важливий на першому етапі, коли для людини все нове і відбувається переформатування з одного способу життя на інше — військове. В цьому житті все по-іншому, все жорстко», — зазначив головнокомандувач Збройних сил.
Тому основну увагу на полігонах він закликає звертати на процес підготовки — створення нормальних умов для проживання, для проведення занять.
«Тому що коли інструктор навчає, а той, хто має навчатися, не хоче опановувати, результат буде 100% негативний. Але тут має бути усвідомлення, що людина від цього інструктора має отримати все, що він знає. Тому що саме це може врятувати її життя і допоможе вбити якомога більше ворогів», — підсумував Сирський.
