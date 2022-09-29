У Владивостоці військкоми намагалися пожежною сигналізацією "викурити" з будинку жителів, щоб вручити повістки (відео)

У Росії військкоми виламують двері та лізуть крізь кватирки, щоб вручити повістки.

У Владивостоці військкоми придумали оригінальний спосіб, щоб вже стовідсотково виловити призовників у багатоповерхівках і вручити їм повістки. Людей вирішили "викурити" з їхніх квартир за допомогою пожежної сигналізації.

Про такі випадки розповідають у Мережі.

"У Владивостоці в ЖК військкоми разом із ментами включили пожежну сигналізацію, щоб вручити повістки мешканцям, які б вийшли з квартир", - йдеться в повідомленні.

Втім, така винахідливість мобілізаційної групи не спрацювала, оскільки жителі багатоповерхівки виявилися більш винахідливими.

Вони "запеленгували" завдяки камерам спостереження непроханих гостей, написали в будинкові чати, попередивши інших, і з квартир "під час пожежі" ніхто не вийшов.

Представники військкоматів наліпили повістки на зачинені двері і пішли.

Нагадаємо, що у Москві через мобілізацію 39-річний чоловік вчинив самогубство. Житель Москви вистрибнув з вікна своєї квартири, що розташована на 9 поверсі.

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