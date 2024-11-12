У ВЛК є вказівка "зверху" визнавати всіх придатними — нардепка

Народна депутатка Анна Скороход заявила, що лікарі військово-лікарських комісій (ВЛК) отримали негласну вказівку визнавати придатними до військової служби майже всіх призовників.

Про це вона сказала під час конференції щодо звіту про діяльність тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування злочинів у військових структурах.

"Нам неодноразова самі лікарі говорили, і вони негласно нам допомагали в тому, що у них є вказівка, що всі придатні. А непридатні, то окрема каста", — додала народна депутатка.

Нагадаємо, раніше член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко розповів, що в Україні почали мобілізувати людей з ВІЛ, з відкритою формою туберкульозу, а нещодавно мобілізували людину яка не чує.

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