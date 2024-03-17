У ВМС пояснили, що означає перехоплення Україною ініціативи у Чорному морі

РФ намагається уникнути подальших втрат у морі та вийти із патової ситуації.

Про це повідомив речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Ситуація в Чорному морі

"Сьогодні зранку не спостерігали присутності бойових кораблів, як в Чорному, так й Азовському морях. В першу чергу це пов'язано із ситуацією, яка склалась для росіян у Чорному морі. Це небезпека знищення кораблів. Тому відповідно зараз вони намагаються уникати виходів в море", - розповів Плетенчук.

Він додав, що це пов'язано насамперед з виборами президента у РФ.

"Ворог не бажає псувати картинку черговими знищеними кораблями. Наразі в Чорному морі фіксуються невеличкі катери, які здебільшого призначені для робіт біля берега, наприклад, відновлення бонових загороджень, або ж чогось подібного", - йдеться у повідомленні.

За даними ВМС, станом на 07:00, пресслужба ВМС повідомляє про 2 носії крилатих ракет "Калібр", які Росія вивела в Середземному морі. Україна продовжує перехоплювати ініціативу у морі.

"На практиці це означає, що ворог знаходиться в такому положені, що вимушений шукати зараз протидію для того, щоб вийти з цієї патової ситуації. Протягом досить невеликого часу в них сталась втрата трьох одиниць завдяки роботі Сил оборони. Тому відповідно зараз вони знаходяться в такому пошуку тактичних рішень, аби уникнути подальших втрат", - пояснив речник ВМС.

Раніше ми писали, що російські кораблі зникли з Чорного та Азовського морів. Їх не виводять на бойове чергування вже сьому добу.

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