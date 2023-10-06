У ВМС прокоментували підрив турецького судна біля узбережжя Румунії: правда чи фейк

Інформація про нібито підрив турецького вантажного судна Kafkametler біля узбережжя Румунії неправдива.

Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у коментарі "Суспільному".

За його словами, турецьке судно оглянули, але жодних пошкоджень на ньому не було. Тобто інформація про підрив на міні - фейкова.

"Така інформація проходила, проте вона не підтверджується і ми її не підтверджуємо. Все там було оглянуто, ніяких пошкоджень не було, підриву не було, інформація не відповідає дійсності", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, раніше видання Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі та дістало незначні пошкодження.

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