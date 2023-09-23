У ВМС розповіли, чи мають можливість росіяни провести висадку десанту на півдні України

У Росії наразі немає можливостей провести висадку десанту на півдні України, оскільки вона втратила багато кораблів та не може компенсувати ці втрати.

Також читайте Тарнавський розповів, коли станеться найбільший прорив у контрнаступі

Про це в інтервʼю ТСН розповів речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан ІІІ рангу Дмитро Плетенчук.

"Нагадаю, "Саратов" було втоплено в порту Бердянська, ще 2 кораблі було пошкоджено під час цього. "Оленегорський горняк" всім відомий отримав так само пошкодження внаслідок якогось інциденту. Ну і звісно один великий десантний корабель в сухому доці було зруйновано вщент і він не підлягає відновленню", - сказав він.

Плетенчук зазначив, що у росіян є Волгодонський канал до Каспійської флотилії, у них є внутрішні води через материкову частину Російської Федерації, навіть до Балтійського флоту та Північного флоту, але перекинути по них великі десантні кораблі майже неможливо.

"Нагадую, до повномасштабного вторгнення їх було 7 в складі угрупування Чорноморського флоту, ще 6 вони завели під виглядом навчань перед самим початком повномасштабного вторгнення", - заявив військовий.

Плетенчук заявив, що росіяни готували їх для висадки десанту на південне узбережжя материкової України.

"Станом на зараз проведення подібної операції неможливо. Тому що, по-перше, ми тримаємо акваторію більше ніж на 100 морських миль захищеною, завдяки нашим ракетникам береговим... І окрім того, морська операція проводиться лише разом з сухопутною компонентою, а сухопутний наступ... зупинився тоді (минулого року, – ред.) в Миколаївській області, зараз його взагалі відкинуто було аж на лівий берег річки Дніпро", - сказав він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Коваленко розповів, як знищення Чорноморського флоту РФ допоможе деокупувати Крим.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни тримають у Чорному морі вісім кораблів, зокрема ракетоносій з "Калібрами".

Читайте також: