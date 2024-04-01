У ВМС розповіли, чи могла Росія накопичити "Калібри" та чому не варто нехтувати повітряною тривогою

Водночас носії крилатих ракет не застосовуються і в море вони фактично не виходять.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що для окупантів "Калібри" справді є чи не найціннішим активом.

Про це повідомляє 24 канал.

За його словами, не варто думати, якщо ворог не виводить своїх кораблів, то так триватиме завжди.

Противник справді міг накопичувати боєкомплект. На жаль, це він робить, навіть попри санкції, хоча не в тому обсязі, який був раніше. Проте українців завжди закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Росіяни могли накопичувати "Калібри", але враховуючи ту величезну паузу, яку вони витримали в застосуванні, то цілком можливо, що вони їх накопичили й скоріш за все ВПК все одно їх робить.

Речник додав, що у Росії була проблема з логістикою, яка мала стати тимчасовою, але затягнулася в часі. Насправді це не таке складне обладнання для того, щоб завантажувати "Калібри", наприклад, у Новоросійську.

Але все-таки технічні характеристики цих ракет виявилися зовсім не такими, якими їх малювала російська пропаганда.

"Ці цілі досить нам знайомі, навіть попри те, що фактично повномасштабний напад Росії розпочався з обстрілів саме цими ракетами", – додав Плетенчук.

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Водночас траплялися випадки, коли ці ракети збивали навіть великокаліберними кулеметами з землі. Отже, тривогою у жодному разі не можна нехтувати, але поки можна констатувати, що носії крилатих ракет не застосовується і в море вони фактично не виходять,

"Один вихід двох субмарин на пів дня, ну це виходом назвати досить складно", - резюмував речник Військово-морських сил.

Нагадаємо, за заявою керівнику ГУР Кирила Буданова, росіяни накопичували “Калібри”. Наразі ракети "абсолютно готові до застосування".

"Вони їх не використовують, було прийнято рішення, через те, що "Калібр" є менш ефективним, ніж ракета Х-101, поки використовувати Х-101. Найближчим часом, думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася”, – розповів Кирило Буданов.

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