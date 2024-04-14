У ВМС розповіли, скільки кораблів втратив Чорноморський флот РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ втратив третину своїх кораблів. Однак Україні ще є над чим працювати.

Про це розповів речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Якщо мовою цифр, то можемо говорити про третину. Але, звісно, є важливим якісний показник. Тому ще є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря", - сказав він.

Плетенчук додав, що це критично важливо для українського експорту. Зокрема, завдяки вдалій роботі Сил оборони України вдалося відновити цивільне судноплавство у Чорному морі.

"Не варто забувати про загрози, які становить Росія у Чорному морі. Речник нагадав, що на тлі втрат флоту окупанти посилили авіаційну складову, а у Чорноморському регіоні постійно присутні російські літаки", - додав він.

Раніше ми писали, що Росія зосередила ключові бойові кораблі Чорноморського флоту в Новоросійську. У Криму окупанти тримають кораблі на ремонті, або ті, яким не вистачило місця в Новоросійську.

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