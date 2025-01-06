У ВМС розповіли, як окупанти реагують на збиття гелікоптерів

Росія продовжує використовувати авіацію в Азово-Чорноморському регіоні. Знищення морськими дронами Magura V5 російських гелікоптерів поки ситуацію не змінило.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

У загарбників наразі немає особливому вибору у патрулюванні морської акваторії, а розуміння ситуації в них ще не настало.

"Зараз у них ще стадія сприйняття не настала. Вони мають пересвідчитися, втративши ще пару одиниць, що ситуація змінилася. Після цього вони вже якось змінять свою тактику", – сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

Наразі не можна сказати, що ситуація у повітрі кардинально змінилася. Авіація використовується.

"Звісно, вона (авіація – ред.) використовується не тому, що росіяни такі зухвалі, а тому, що у них вибору особливого немає. Завдання треба виконувати. Так само як вони не дуже шкодують свою піхоту, м'яко кажучи, в принципі треба розуміти, що таке ставлення й до усіх збройних сил. Єдина різниця – тут трошки впливає на ухвалення рішень вартість техніки. І все", – підкреслив речник.

Плетенчук запевняє: слід чекати подальших кейсів, подібних до вищезгаданих. І вже після цього, можливо, зміниться тактика росіян в повітряному просторі Азово-Чорноморського регіону.

Нагадаємо, у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 провели блискучу операцію проти ворога. Так, за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 було знищено два російські гелікоптери Мі-8.

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