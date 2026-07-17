У ВМС ЗСУ пояснили основні цілі ударів по «тіньовому флоту» РФ

Танкер

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Три роки тому Україна офіційно закрила прохід через Керч-Єнікальський канал, і це рішення було повністю юридично обґрунтованим. Управління протокою завжди належало Україні.

Про це у прямому етері телеканалу FREEДОМ заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, нині на морі відбуваються два ключові процеси — порушення військової логістики Росії в окупованому Криму та зниження військово-промислового потенціалу країни-агресорки.

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Плетенчук зазначив, що вимушене повернення росіян до морської логістики, з ізоляції якої Україна почала кампанію ще кілька років тому, свідчить про їхню безвихідь.

«З огляду на те, що міст — це останнє, що вони під’єднають для логістики, йшлося про сухопутний коридор. Вразливість сухопутного коридору в тому, що він ближчий до лінії бойового зіткнення, відповідно, набір інструментів набагато багатший.

Загалом це акт відчаю — пустити танкери, зважаючи на те, що понад два роки тому ми офіційно заявили, що Азовське море перебуває в зоні ураження, і довели це не лише Військово-морські сили, а й наші колеги з інших видів і родів. Зараз СБС цю формулу доводить до досконалості, і це перша причина — відрізання військової логістики, щоб зменшити військовий потенціал ворога на цьому напрямку», — сказав Плетенчук.

Речник ВМС наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія використовує окупований Крим для завдання ударів по Україні. З півострова злітає бойова авіація, а також здійснюється забезпечення російського угруповання військ на південному напрямку.

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«Тому абсолютно все логічно, законно, і, в принципі, заходити до Криму — це фактично вторгатися на територію України, тому що Крим — це Україна за всіма міжнародними нормами.

І коли ці судна без попередження, без дозволу заходять у наше територіальне море, вони є злісними порушниками», — додав він.

Плетенчук також пояснив, чому удари по російських нафтових танкерах безпосередньо впливають на військово-промисловий потенціал Росії.

«Нафта — це кров війни та кров економіки всередині Росії та за її межами. У цьому сенсі чорноморські порти для росіян більш ніж важливі.

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Досить багато нафти через Азов такими маломірними танкерами типу «річка-море» вони возили на супертанкери в морі через протоку. Але зараз виходить так, що ця лавочка прикрилася», — зазначив речник.

На його думку, удари по російських танкерах в Азовському морі стали вкрай болючими для країни-агресорки. Свідченням цього він назвав реакцію російського інформаційного простору.

«Лавров (міністр закордонних справ РФ, — ред.) там щось про піратство розповів, назвав нас піратами. Але це смішно насправді, тому що саме судна, які потрапили під гарячу руку, і є справжніми піратами, які порушують усі можливі норми міжнародного морського права, Кримінального кодексу України», — сказав Плетенчук.

Раніше повідомлялося, що морські дрони СБУ уразили два танкери тіньового флоту РФ у Чорному морі.

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Ми раніше інформували, що Росія дедалі більше залежить від експорту сирої нафти після того, як українські удари по нафтопереробних заводах суттєво скоротили її можливості з переробки сировини.

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