У Vodafone повідомили про обмеження у використанні каналів обслуговування

Водночас з мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай, зазначив оператор Vodafone.

Через велике навантаження на канали обслуговування Vodafone у вівторок, 12 грудня, у декого з абонентів можуть бути обмеження у використанні цих каналів. Водночас із мобільним зв'язком усе гаразд.

Про це повідомляє пресслужба Vodafone у Facebook.

"Друзі, через велике навантаження на наші канали обслуговування сьогодні у декого з вас можуть бути обмеження у використанні цих каналів. Водночас з мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай, не переживайте", - йдеться у повідомленні Vodafone.

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Нагадаємо, у мобільного оператора Vodafone вдень 12 грудня не працюва застосунок. Водночас у компанії не повідомляли про проведення технічних робіт.

Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі "Київстар" стався масштабний збій. Немає мобільного зв'язку. У компанії повідомили, що збій стався через "потужну хакерську атаку".

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