У водія автобуса під ковдрою знайшли майже мільйон гривень: фото

Прикордонники виявили приховану від контролю готівку в автобусі, який повертався з Румунії до столиці України.

В Одеській області на поромному пункті пропуску “Орлівка” прикордонники виявили у водія рейсового автобуса, який повертався з Румунії, 800 тисяч гривень, приховані від контролю.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Водій автобуса, що прямував до Києва, намагався ретельно приховати готівку під своїм сидінням, прикривши її ковдрами та подушками. При цьому гроші були дбайливо посортовані за номіналом.

“Реалізувати свій задум спритникові не вдалося – схованку з 800 тисячами гривень виявили прикордонники Ізмаїльського загону спільно з митниками”, - йдеться у повідомленні.

За даним фактом стосовно 53-річного водія склали протокол про порушення митних правил, а всю готівку вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, раніше через польсько-український кордон 38-річний мешканець Львівщини намагався провезти 9 мільйонів гривень, купюрами номіналом 100 гривень. Готівка зайняла ледь не весь мікроавтобус.

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