У водіїв, які не платять штрафи за шалену швидкість, забиратимуть авто

У водіїв, які не платять штрафи за шалену швидкість, забиратимуть авто

Розпочнуть цю ініціативу з Харкова.

У водіїв, які мають, але не платять штрафи за шалену швидкість - забиратимуть автомобілі, заявили в міністерстві юстиції.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 3 листопада.

Так, один з заступників керівника відомства пояснив, що такий вид покарання придумали після останньої зухвалої смертельної аварії у Харкові, коли неповнолітній гнав на червоне світло і збив легковик. Тоді одна людина загинула, ще троє опинились в лікарні. Водій дістав неважких травм, наразі він у СІЗО. Тоді з'ясувалось, що підлітку, який не може мати посвідчення водія, машину купила мати. Хлопець неодноразово в місті порушував швидкісний режим і не звертав уваги на зауваження і протоколи поліції.

Ще одна резонансна ДТП трапилась у 2017 році там же - у Харкові, тоді загинули шестеро пішоходів. Саме в цьому місті, кажуть в Мінюсті, виконавча служба і розпочне вилучати автомобілі у неплатників штрафів. Далі цю ініціативу перенесуть у столицю, а згодом таке покарання діятиме по всій Україні.

Новини України: у водіїв, що не платять штрафи за шалену швидкість, забиратимуть авто

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