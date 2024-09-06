У водоростях на кордоні з Молдовою знайшли тіло ухилянта (фото)

У чоловіка був зі собою пакет з документами, особистими речами та ще одним комплектом одягу.

Працівники ДПСУ знайшли у річці Дністер на кордоні з Молдовою тіло чоловіка, який міг намагатися перепливти водойму, щоби втекти за кордон.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Прикордонники Могилів-Подільського загону під час патрулювання державного кордону виявили у водах Дністра тіло чоловіка, обвитого водоростями.

"Попередньо встановлено, що загиблий, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали фатальними для нього", – йдеться в заяві ДПСУ.

У чоловіка був зі собою поліетиленовий пакет з документами, особистими речами та ще одним комплектом одягу.

На місце події були викликані спрацівники ДСНС і поліції, які витягли тіло на берег.

Загиблим виявився мешканець Дніпропетровської області 1971 року народження.

Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин трагедії.

До слова, напередодні в ДПСУ повідомили, що вони спільно з правоохоронцями від початку 2024 року викрили понад 200 злочинних груп, причетних до організації незаконного перетину кордону.

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