У водоростях на кордоні з Молдовою знайшли тіло ухилянта (фото)

У чоловіка був зі собою пакет з документами, особистими речами та ще одним комплектом одягу.
Працівники ДПСУ знайшли у річці Дністер на кордоні з Молдовою тіло чоловіка, який міг намагатися перепливти водойму, щоби втекти за кордон.
Про це повідомила Держприкордонслужба України.
Прикордонники Могилів-Подільського загону під час патрулювання державного кордону виявили у водах Дністра тіло чоловіка, обвитого водоростями.
"Попередньо встановлено, що загиблий, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали фатальними для нього", – йдеться в заяві ДПСУ.
У чоловіка був зі собою поліетиленовий пакет з документами, особистими речами та ще одним комплектом одягу.
На місце події були викликані спрацівники ДСНС і поліції, які витягли тіло на берег.
Загиблим виявився мешканець Дніпропетровської області 1971 року народження.
Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин трагедії.
До слова, напередодні в ДПСУ повідомили, що вони спільно з правоохоронцями від початку 2024 року викрили понад 200 злочинних груп, причетних до організації незаконного перетину кордону.
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