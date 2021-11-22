У Волинській області жінка набралася кредитів на свого колишнього, а щоб не платити, вирішила його "прибрати"

У Волинській області жінка набралася кредитів на свого колишнього, а щоб не платити, вирішила його "прибрати"

Життя свого екса жінка оцінила у 10 тисяч гривень.

У Волинській області жінка замовила вбивство свого чоловіка. Наразі слідчі завершили досудове розслідування за цим фактом і скерували обвинувальний акт до суду.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Волинській області.

Зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Так, у липні цього року 36-річна жителька Ковельського району замовила свого колишнього чоловіка. Жінка, використовуючи особисті документи чоловіка, набралася на нього кредитів, а щоб їх не повертати, вирішила чоловіка вбити. Для цього вона підшукала виконавця, а життя ексчоловіка оцінила у 10 тисяч гривень.

Правоохоронці інсценували вбивство і організували зустріч замовника з "потенційним кілером", під час якої замовниця отримала докази вбивства колишнього чоловіка.

"Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)", - повідомили у поліції.

Досудове розслідування завершене. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Нагадаємо, що в Одесі підприємець, що мав бізнес на ринку, замовив конкурента. Оцінив його життя у сто тисяч гривень.

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