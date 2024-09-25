У Волинському ТЦК облаштують місце для спілкування військовозобов’язаних з адвокатами

Через скарги та зауваження у Волинському обласному ТЦК визначили місце для спілкування адвокатів та військовозобов'язаних.

У Волинському ТЦК та СП (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) створять спеціальне місце для проведення зустрічей між адвокатами та військовозобов’язаними.

Про це повідомила Національна асоціація адвокатів України.

Там зазначили, що таке рішення військове командування ухвалило після наради з представниками Національної асоціації адвокатів України. У Волинському ТЦК вважають, що така практика матиме позитивний досвід реалізації.

Нагадаємо, нещодавно у цьому ТЦК заявляли, що адвокати не мають втручатися у процеси мобілізації та проходження військово-лікарської комісії. Цю заяву прокоментували в Уповноваженого ВР з прав людини та у НААУ. Крім цього, НААУ підготувала і направила звернення до Міністра оборони України та Командувача Сухопутних військ ЗСУ стосовно захисту прав адвокатів.

У відповідь Волинський ТЦК заявив, що не ставив собі за мету жодним чином обмежувати права адвокатів або позбавляти громадян конституційного права на правовий захист.

"Ми повністю поділяємо ваше занепокоєння щодо можливих неправомірних тлумачень тексту, які могли призвести до враження, що Волинський ОТЦК та СП має на меті дискредитувати адвокатів та адвокатську спільноту в цілому, - йдеться у відповіді.

Там також зазначиди, що "високо цінують роль захисників конституційних прав громадян України і в жодному разі не підтримують жодних дій, що могли б призвести до маргіналізації адвокатури або обмеження її законних прав і обов’язків".

Також в ТЦК запевнили, що повністю усвідомлюють значення правничої допомоги для громадян і не мали на меті викликати сумніви в її важливості.

"Ми розуміємо, що адвокати відіграють важливу роль у захисті прав громадян, і мобілізаційний процес, як і будь-яка інша державна процедура, має відбуватися з дотриманням законних прав і свобод громадян. Зі свого боку, ми готові сприяти побудові конструктивного діалогу з представниками адвокатури та впевнені, що разом зможемо уникнути непорозумінь у майбутньому", - йдеться у листі.

Нагадаємо, раніше юристка Орися Швець пояснювала, чи має право ТЦК затримувати людей на вулицях.

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