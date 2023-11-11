У Волновасі п'яний окупант влаштував смертельну ДТП – померла місцева колаборантка

Жінка померла під час аварії з бензовозом.

У тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині місцева колаборантка Олена Кіріченко, яка була "головним бухгалтером МВС", загинула внаслідок аварії. В її машину врізався бензовоз під управлінням п'яного російського військового.

Про пише ASTRA з посиланням на окупаційну "поліцію".

Аварія сталася ввечері 9 листопада. Колаборантка, яку окупанти призначили "головною бухгалтеркою МВС", їхала на легковому авто "Славута" – її машину протаранив КАМАЗ, жінка не вижила.

За кермом бензовоза перебував військовий із Приморського краю РФ Олександр Сітчихін. За версією "поліції", солдат протаранив автомобіль Кіріченко, яка їхала попереду КАМАЗа.

Нагадаємо, у Криму сталася моторошна аварія за участі військового КАМАЗа – вона забрала життя 5 людей.

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