Філарет помер 20 березня / © Associated Press

Тіло спочилого почесного патріарха Православної Церкви України Філарета перебуватиме у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва до ранку неділі 22 березня. Потім тіло патріарха перенесуть до Володимирського собору, де відбудеться поховання.

Як передає кореспондентка ТСН.ua наразі у Володимирському соборі небагато людей.

У неділю, 22 березня, о 8:30 ранку у Михайлівському соборі розпочалася заупокійна Божественна літургія, яку у співслужінні єпископату і духовенства очолить митрополит Епіфаній.

Приблизно об 11:00 жалобна процесія з тілом патріарха Філарета вирушить від Михайлівського монастиря через Софіївську площу до Володимирського кафедрального собору. Там відбудеться чин відспівування і поховання.

Речник ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій, зазначив, що за життя патріарх Філарет заповів поховати його у Володимирському соборі.

Помер патріарх Філарет

20 березня у Києві на 98-му році життя помер колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Причиною смерті стали наслідки загострення хронічних хвороб.

9 березня в УПЦ (КП) опублікували повідомлення про те, що Філарета госпіталізували у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив із митрополитом ПЦУ Епіфанієм і висловив співчуття йому та всім вірянам у зв’язку зі смертю патріарха Філарета.

«Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності. Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної церкви. І без енергії, характеру та сміливості патріарха Філарета просто не було би багатьох здобутків України», — наголосив президент.