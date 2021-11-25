У ВООЗ розповіли, чи може COVID-19 стати сезонною хворобою

Перш ніж говорити про сезонність COVID-19, всі повинні пройти вакцинацію.

Перетікання коронавірусу у сезонну хворобу наразі є лише теорією. Нині необхідно, щоб люди отримували щеплення від сезонного грипу і COVID-19.

Про це заявив голова Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Це одна з теорій - про те, що COVID може стати сезонним - але зараз у нас немає цьому доказів. На цей момент в Україні та Європі ми спостерігаємо і сезонний грип. Так що ВООЗ вважає важливим робити щеплення від сезонного грипу і COVID, і що це можна робити одночасно", - зазначив Хабіхт.

Він наголосив, нині існує величезна нерівність щодо вакцинації проти коронавірусу. Крім того, є великі відмінності у регіонах. Наприклад, у Луганській області-11% населення, які отримали одну дозу, і 53% всього населення, які отримали її в місті Києві.

"Існує величезна нерівність. Тому, перш ніж ми почнемо говорити про сезонність COVID, ми повинні переконатися, що всі в безпеці, і один із способів зробити це - пройти вакцинацію", - резюмував очільник Бюро ВООЗ в Україні.

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