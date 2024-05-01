У ворога розпочалися "сакральні дати": внаслідок атаки ворога на Одесі постраждали житлові будинки

У результаті нічної атаки на Одесу ворога постраждали житлові будинки.

Про це інформує очільник Одеси Геннадій Труханов у повідомленні у соціальних мережах.

Вибито вікна та двері.

Зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.

"Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались "сакральні дати". Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я", - закликав Труханов.

Нагадаємо, що унаслідок ворожої атаки на Одесу загинуло троє осіб, ще троє поранені.

Додамо, що армія РФ 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі. Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера".

Станом на ранок 30 квітня відомо про п’ятьох жертв та десятки постраждалих. У ЗМІ писали, що серед поранених був екснардеп Сергій Ківалов.

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