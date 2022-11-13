У ворога все більше проблем із логістикою, а ЗСУ не дають перепочити: експерт про сценарії розвитку подій після звільнення Херсона

ЗСУ зараз можуть діставати з озброєння до території Криму, а окупанти окопуються на Запоріжжі.

ЗСУ зараз можуть завдавати ударів практично до межі з окупованим Кримом. Це дає потенціал для вогневого контролю та потужного ураження сил і засобів ворога, зокрема для ураження складів з боєприпасами і для знищення логістичного забезпечення, з чим у ЗС РФ зараз виникають проблеми.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Хочу нагадати, що Кримський міст повністю не відновлено - це-по перше, по-друге, у них все більше проблем з логістикою через Маріуполь на Бердянськ та Мелітополь. Залізницею з Криму можуть підвозити значно менше, ще й враховуючи наш потенціал по завданню їм потужного ураження. Думаю, що буде ще менше", - сказав Олександр Мусієнко.

Він зауважив, що зараз російські військазаходилися активно укріплювати свої рубежі на Запорізькому напрямку і на межі з окупованим Кримом, що значить, що вони бояться наступу ЗСУ. Щоправда, зараз невідомо, куди командування ЗС України може перекинути вивільнені з-під Херсона підрозділи.

"Удари по Мелітополю і іншим насленим пунктах ми можемо робити і з півдня і із заходу з правобережжя Херсонщини. Удари, можуть завдаватися з півночі, з району Запоріжжя по тих силах, які там є. Я думаю є розуміння в українських сил, що ніхто не буде давати передишку тим військам, які втекли з правобережжя Херсонщини і давати можливість ворогу провести зараз додаткове з'єднання і доукомплектування своїх підрозділів. Я думаю, буде намагання знищити якомога більше сил і засобів противника, аби він не міг перекинути їх ні на схід, ані в інше місце, плюс створити додаткові умови для українськуих міст для продовження наступальних дій. Зруйновані мости - це прикро, але це не вирішальний фактор у цій ситуації", - сказав експерт.

Нагадаємо, що до Мелітополя на Запоріжжі прибули сотні мобілізованих росіян. Вони скуповують спиртні напої, їжу та цивільний одяг.

Після втечі з правого берега на Херсонщині окупанти удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі. Також ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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