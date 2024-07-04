У Ворохті місцеві заблокували роботу ТЦК, дійшло до бійки – деталі гучного скандалу (відео)

У Ворохті жителі влаштували конфлікт з прикордонниками і представниками ТЦК через встановлений блокпост.

На Прикарпатті, у курортному селищі Ворохта між місцевими мешканцями з одного боку та представниками Держприкордонслужби і ТЦК з іншого виник конфлікт через встановлений блокпост.

Відео конфлікту поширили у Мережі.

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Місцеві жителі, які живуть коштом туризму, обурюються, що через дії ТЦК відпочивальники перестали їздити до Ворохти.

Як зазначають у місцевому пабліку "Моє Яремче", працівник ТЦК нібито вдарив жінку. Одразу після цього люди потрощили автівку та побили його.

Місцевий депутат, голова туристичної ради Ворохти, член туристичної ради області Олег Молдавчук у коментарі виданню "Курс" розповів деталі конфлікту. За його словами, до блокпоста зранку приїхали не тільки місцеві мешканці, а й депутати селищної ради і голова громади. Вони хотіли дізнатися, які підстави встановлення блокпоста на території громади.

"Представники прикордонної служби поводилися адекватно, не пішли на конфлікт з людьми, демонтували блокпост. А працівник ТЦК почав перепалку з людьми, кинувся на жінку, яка його знімала на телефон, а іншу жінку вдарив у голову. Люди зняли це на відео.

На місці була присутня патрульна машина. Поліцейський намагався не допустити бійки. Працівник ТЦК, який вдарив жінку, закрився у машині, газував, спробував наїхати на людей. Тоді його машину почали штовхати, дали йому кілька стусанів", – розповів Молдавчук.

Реакція ТЦК

В Івано-Франківському обласному ТЦК та СП повідомили, що прибрали блокпост, але запевнили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи у тих, хто прибуває до селища.

"Нам незрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України?", – йдеться у дописі.

За їхніми словами, працівник ТЦК, на якого напали місцеві, воював на фронті і був поранений.

"У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті або у відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити. Ніхто їх не чіпає. Колись у Ворохті місцеві жителі йшли в підпілля, щоб воювати з совєтами. Зараз місцеві жителі виступають проти своєї держави і захищають ухилянтів. Сором", – обурюються в ОТЦК.

Що кажуть у поліції

У поліції Івано-Франківської області повідомили виданню Zaxid.net, що учасниками конфлікту у Ворохті стали близько ста людей.

"До поліції надійшло повідомлення про ДТП у Ворохті між двома автомобілями без потерпілих. На місце прибули поліцейські, які виявили скупчення близько 100 людей через встановлення мобільного блокпоста ДПСУ. Наразі конфлікт вичерпано. Всі його обставини встановлюються і його учасникам буде надано правову кваліфікацію", – зазначили правоохоронці.

У Чернівецькому прикордонному загоні запевнили, що прибрали блокпост з дороги Ворохти. Для врегулювання конфлікту ввечері 4 липня у Ворохтянській селищній раді мала відбутися зустріч між представниками громади та ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті у ТЦК ще один чоловік порізав собі вени, щоб уникнути мобілізації.

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