У восьми областях - аварійні відключення світла: де немає електроенергії (список)

За інформацією "Укренерго", знеструмлено 282 населені пункти.
Станом на ранок неділі, 5 листопада, у низці областей відбулися аварійні відключення світла через несприятливі погодні умови. Елетроенергії частково немає у восьми регіонах.
Про це повідомляє ДСНС України.
За інформацією "Укренерго", знеструмлено 282 населені пункти у 8 областях:
- Київська – 77,
- Чернігівська – 77,
- Одеська – 51,
- Сумська – 27,
- Полтавська – 21,
- Хмельницька – 13,
- Дніпропетровська – 10,
- Житомирська – 6.
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін додав, що на території області без світла залишилися 5455 абонентів.
"Унаслідок погіршення погодних умов із ночі без електропостачання залишилися 5455 абонентів. Аварійні бригади працювали в Гадяцькій, Шишацькій та Полтавській громадах. Задіяно три бригади енергетиків", - йдеться у його повідомленні.
Рятувальник наголошують, що до відновлення залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, у Києві зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру.
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