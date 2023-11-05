У восьми областях - аварійні відключення світла: де немає електроенергії (список)

Станом на ранок неділі, 5 листопада, у низці областей відбулися аварійні відключення світла через несприятливі погодні умови. Елетроенергії частково немає у восьми регіонах.

Про це повідомляє ДСНС України.

За інформацією "Укренерго", знеструмлено 282 населені пункти у 8 областях:

Київська – 77,

Чернігівська – 77,

Одеська – 51,

Сумська – 27,

Полтавська – 21,

Хмельницька – 13,

Дніпропетровська – 10,

Житомирська – 6.

Де немає світла 5 листопада 2023 / Фото: ДСНС України

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін додав, що на території області без світла залишилися 5455 абонентів.

"Унаслідок погіршення погодних умов із ночі без електропостачання залишилися 5455 абонентів. Аварійні бригади працювали в Гадяцькій, Шишацькій та Полтавській громадах. Задіяно три бригади енергетиків", - йдеться у його повідомленні.

Рятувальник наголошують, що до відновлення залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у Києві зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру.

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