У восьми областях України 15 листопада вимикатимуть світло: де і скільки часу не буде електрики (графік)

У вівторок, 15 листопада, від 00:00 до 01:00 та від 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Київ та семи регіонах: Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

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В інших областях України відключення не прогнозуються. В енергетичній компанії українців закликали до свідомого споживання електроенергії.

"Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Це допомагає не допускати перевантаження електромереж та швидше відновлювати пошкодженні енергооб’єкти", - нагадали в "Укренерго".

Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово, щоб в українців було світло.

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Графіки відключення світла в Україні:

Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на ваш регіон.

За інформацією розвідки, ракетний терор Росії триватиме і далі. Такими діями росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні та поширити паніку серед цивільних.

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