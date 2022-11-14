У восьми областях України 15 листопада вимикатимуть світло: де і скільки часу не буде електрики (графік)

Вимикатимуть світло за плановими графіками.
У вівторок, 15 листопада, від 00:00 до 01:00 та від 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Київ та семи регіонах: Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
Про це повідомляє "Укренерго".
В інших областях України відключення не прогнозуються. В енергетичній компанії українців закликали до свідомого споживання електроенергії.
"Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Це допомагає не допускати перевантаження електромереж та швидше відновлювати пошкодженні енергооб’єкти", - нагадали в "Укренерго".
Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово, щоб в українців було світло.
Графіки відключення світла в Україні:
Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на ваш регіон.
- Київ
- Київська область
- Харків
- Одеса
- Львів
- Херсон
- Вінниця
- Запоріжжя
- Чернігів
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницький
- Луцьк
- Тернопіль
- Кропивницький
- Житомир
- Суми
- Черкаси
- Миколаїв
- Чернівці
- Рівне
- Івано-Франківськ
За інформацією розвідки, ракетний терор Росії триватиме і далі. Такими діями росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні та поширити паніку серед цивільних.
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