У Вовчанську окупанти вдарили по автомобілю поліцейських під час евакуації (відео)

Російські окупанти обстріляли автомобіль поліції під час евакуації з Вовчанська. Один правоохоронець загинув, ще один отримав поранення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава МВС Ігор Клименко.

Як стало відомо, військові злочинці РФ вдарили по автомобілю поліції FPV-дроном. Цієї миті в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних.

“Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди”, - розповів Клименко.

Окупанти вдарили у Вовчанську по автомобілю поліцейських під час евакуації

Нагадаємо, що СБУ затримала інформатора російського ГРУ – місцевого підприємця, який готував захоплення Вовчанська на Харківщині.

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