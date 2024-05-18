У Вовчанську під обстріл потрапило авто з цивільними: двоє загиблих, двоє поранених

Чотири мирних жителі, які намагалися виїхати з Вовчанська потрапили під ворожий обстріл.

У Вовчанську на Харківщині авто з цивільними, які намагалися залишити місто, потрапило під російський обстріл. Унаслідок атаки двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.

Про це передає Офіс генпрокурора.

16 травня чотири мирних мешканці намагались на авто виїхати з Вовчанська. Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл. 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир отримали поранення.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ. Також ми писали, що в місті окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази.

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