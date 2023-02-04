У ВР назвали терміни передавання Україні конфіскованих коштів російського олігарха Малофєєва

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов заявив, що передавання Україні конфіскованих Сполученими Штатами $5,4 млн у російського олігарха Костянтина Малофєєва займе кілька тижнів.

Про це Маслов розповів в ефірі національного телемарафону.

"Все буде досить швидко, бо, наскільки мені відомо, вже Міністерство юстиції та генеральний прокурор США санкціонували передавання коштів Україні. Питання передавання цих коштів не займе багато часу – це питання максимум тижнів", - сказав депутат.

Він зазначив, що всю конфісковану суму передадуть на відбудову України, а Малофєєву також загрожує до 40 років ув’язнення.

Маслов наголосив, що передавання конфіскованих коштів – це перші результати поправки до бюджету США, яку у грудні 2022 року ухвалив Сенат.

Нагадаємо, Держдепартамент США передасть Україні кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва, які конфіскували у квітні минулого року після звинувачення росіянина в ухилянні від санкцій.

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