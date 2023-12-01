У ВР пояснили, чому скасували відрядження Порошенка

Коментувати деталі у Раді не можуть.

Відрядження п'ятого президента України Петра Порошенка було скасоване після отримання певного листа з інформацією. Його зміст розголошувати не можна.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону.

Як зазначив віцеспікер, Порошенко вказував як основну підставу участь у непарламентському заході, партійному форумі Міжнародного демократичного союзу. Напевно, туди входить партія "Європейська солідарність". Він писав, що паралельно з цим будуть якісь ще зустрічі високого рівня.

"За нашими внутрішніми принципами участь у партійних заходах допускається, але коли надійшов лист ДСК, який я не можу коментувати, відповідно ми були змушені скасувати це відрядження", – констатував Корнієнко.

Раніше прикордонники повідомили, чому не випустили за кордон нардепа Петра Порошенка.

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