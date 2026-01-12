У ВР розкрили деталі нового законопроєкту щодо СЗЧ: чи буде амністія

Як держава планує повертати бійців із СЗЧ до війська

У Верховній Раді працюють над новим законопроєктом щодо подолання проблеми СЗЧ, який поєднає відповідальність і мотивацію повернення до війська.

Про це розповів народний депутат Єгор Чернєв в інтерв’ю Новини.LIVE.

«Ми працюємо зараз над новим законопроектом по СЗЧ, який, з одного боку буде вносити зміни і в Кримінальний кодекс, і в Кримінально-процесуальний кодекс. А з іншого боку, зміни щодо мотивації повернення до війська цих людей — там буде певний випробувальний термін. Якщо ти повертаєшся і протягом трьох місяців сумлінно виконуєш свої обов’язки на своєму місці, в своїй частині, то з тебе знімається кримінальна відповідальність», — пояснив нардеп.

Чернєв зазначив, що важко знайти максимальний баланс, з одного боку, щоб повернути людей, а з іншого боку, щоб це не стимулювало людей іти знову в СЗЧ.

Причинами СЗЧ він назвав страх через недостатню підготовку, втому після років служби та нестачу ротацій у бойових частинах.

«Я абсолютно чітко розумію, що є різні причини таких рішень (про СЗЧ — Ред.): від правильної базової підготовки морально-психологічної підготовки — люди просто бояться — до просто втоми людей, які чотири роки вже на війні», — визнав депутат.

Водночас Чернєв попередив, що у разі повторного або системного СЗЧ кримінальна відповідальність залишатиметься без альтернатив.

«Якщо вже третій раз він у СЗЧ, то вибачте, але кримінальна відповідальність нікуди не зникне», — підсумував він.

