У ВР вже працюють над оподаткуванням міжнародних посилок – Гетманцев

Народні обранці вже працюють над законопроєктом зі скасуванням митних пільг для міжнародних посилок.

Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у тексті ЕП.

Він наголосив, що депутати не відмовилася від цієї ідеї.

"Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється", – повідомив ЕП Гетманцев.

Втім, коли саме цей законопроєкт може побачити світ – невідомо.

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