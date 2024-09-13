У ВР вже працюють над оподаткуванням міжнародних посилок – Гетманцев

Проєкт наразі у розробці.
Народні обранці вже працюють над законопроєктом зі скасуванням митних пільг для міжнародних посилок.
Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у тексті ЕП.
Він наголосив, що депутати не відмовилася від цієї ідеї.
"Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється", – повідомив ЕП Гетманцев.
Втім, коли саме цей законопроєкт може побачити світ – невідомо.
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