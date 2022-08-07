У ВР заговорили про новий люстраційний закон для очищення влади від колаборантів                   

Для більш ефективної боротьби на військовому та економічному фронті необхідно очистити всі органи української влади від російських колаборантів.

Про це в ефірі Єдиного телемарафону новин заявив голова депутатської групи «Партія «За майбутнє» Тарас Батенко, анонсувавши новий люстраційний закон.

«Мене здивувала кількість російської агентури, яка сплила, спливає та ще не сплила. Вона є в органах виконавчої влади, в правоохоронній системі, в регіональній владі, депутатському корпусі рад різних рівнів і т.д. Їх чимало. І ми повинні розуміти кого ця люстрація повинна стосуватися. Тому що ці люди, які сьогодні працюють на ворога, продовжують знаходитись на відповідальних посадах. В певному розумінні через цих людей з такою легкістю відбулася здача Херсону, через них ворог думав, шо візьме Київ за три дні і через певний період часу буде контролювати всю Україну», - заявив Тарас Батенко.

Батенко додав: "Тому коли ми будемо говорити про люстрацію, ми в першу чергу повинні розібратися з цими кадрами, які сьогодні виконують завдання російських спецслужб, яких завербувало 5 управління ФСБ в минулому або безпосередньо перед війною. Їх має виявити слідство, зібравши відповідні докази роботи на росію. Я вважаю, що нам треба бути послідовними, провести очищення органів влади, тоді у нас буде більше перемог на військовому та економічному фронті. Переконаний, що новий люстраційний закон попереду".

Він наголосив, що очищення має відбутися й у Верховній Раді, куди продовжують ходити на засідання народні депутати з проросійських партій, зокрема, з «Опозиційної платформи – За Життя».

«Це стосується й Верховної Ради, зокрема, народних депутатів із проросійських партій, які продовжують відвідувати засідання парламенту. Зрозуміло, що йдеться не тільки про пана Рабиновича чи Медведчука, які були яро прихильниками «руського світу», а й про всю політичну силу ОПЗЖ, на яку очевидно робила ставку росія, здійснюючи загарбання України. Але депутати з цих партій, зокрема, з ОПЗЖ трансформувалися у дві нові депутатські групи та продовжують ходити на засідання», - зазначив Тарас Батенко.

Як повідомлялося раніше, 6 червня депутатська група «Партія «За майбутнє» зареєструвала законопроєкт №7424, який позбавляє нардепів з колишньої фракції ОПЗЖ брати участь у роботі ВР. За словами Тараса Батенко, коли законопроєкт буде винесений на розгляд парламенту, залежить від політичної волі народних депутатів та керівництва ВР, але він не виключає, що продовження роботи нардепів з ОПЗЖ в Раді може бути комусь вигідно.