У ВР закликають заборонити колаборантам з ОПЗЖ відвідувати парламент вже на наступному засіданні

Законопроєкт 7424 був зареєстрований ще 1 червня, але досі не розглянутий парламентом.

Народні депутати з групи "Партії "За майбутнє" звернулися до спікера Верховної Ради з проханням винести на найближче засідання законопроект 7424, що позбавляє права нардепів із заборонених партій, зокрема, ОПЗЖ, відвідувати парламент.

Про це заявив співголова групи Тарас Батенко.

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"Ми з колегами звертаємось до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням внести на розгляд парламенту законопроект 7424 на найближче пленарне засідання. Суспільна напруга щодо цього питання зростає щодня. Щотижня ми дізнаємось про колаборантів з-поміж депутатів ОПЗЖ. Верховна рада має всі інструменти, щоб очиститись від "русского міра" у сесійній залі та очистити місцеві ради від проросійських депутатів. Суспільство оцінить нашу рішучість", - заявив Тарас Батенко.

Він наголосив, що законопроєкт був зареєстрований ще 1 червня, але досі не розглянутий парламентом.

"1 червня разом з колегами депутатами з різних фракцій підготували та зареєстрували законопроект 7424, що позбавляє права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради депутатів, на політичні партії яких накладено санкції РНБО. Законопроект вносить зміни до Регламенту ВР, адже 81 стаття Конституції передбачає виключний перелік обставин, згідно з якими можна припинити повноваження народного депутата. Саме тому, щоб не змінювати Конституцію (це може затягнутись на кілька місяців), й підготовлено законопроект 7424. 3️аконопроект внесено у порядок денний лише 6 вересня, але досі не розглянуто у залі. Понад 300 днів проросійські депутати, різноманітні любителі "русского міра" мають змогу впливати на політичне життя воюючої країни", - зазначив голова депутатської групи "Партія" За майбутнє".

Нагадаємо, за матеріалами СБУ, депутат ОПЗЖ передав окупантам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі.

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