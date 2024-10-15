У Всесвітній день пішої ходи кияни накрокували понад 1 мільйон кроків на потреби ЗСУ та цивільних

У Києві відбувся масштабний благодійний захід, присвячений Всесвітньому дню пішої ходи, який організувала державна установа «Всеукраїнський центр фізичного здоровʼя населення «Спорт для всіх» за підтримки Міністерства молоді та спорту України спільно з брендом «Моршинська».

Понад 200 небайдужих містян долучилися до ініціативи, щоб подолати маршрут в 1 км, 3 км або 5 км скандинавською чи фановою ходою. У результаті учасники накрокували 1 440 000 кроків, які «Моршинська» перетворила на реальну допомогу.

Акція стала фінальною складовою всеукраїнського соціального проєкту «Спільна спрага» від «Моршинської», який стартував у квітні 2024 року. Кожні пройдені протягом дня 8000 кроків бренд конвертував у 2 літри чистої питної води та передавав військовим, внутрішньо переміщеним особам, людям, які проживають на деокупованих територіях.

За весь період проєкту «Моршинська» додатково передала у якості гуманітарної допомоги 137 100 літрів бутильованої води, включаючи результати учасників заходу до Всесвітнього дня пішої ходи.

«З початком війни доступ до якісної питної води став нагальною проблемою для багатьох українців. Саме тому команда «Моршинської» запустила проєкт «Спільна спрага», щоб об'єднати людей для допомоги тим, хто цього найбільше потребує, й водночас подбати про власне фізичне здоров’я та відновлення. У Всесвітній день пішої ходи ми зібралися разом, щоб знову перетворити кроки на чисту воду для ЗСУ та цивільних, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Цей захід — символічна хвиля солідарності та підтримки, де кожен крок має значення», — зазначає директорка з комунікацій компанії IDS Ukraine Оксана Панкіна.

Окрім киян та гостей міста, до ініціативи долучились й бізнеси, зокрема, спортивні клуби hiitworks, «Формула краси» та «5 елемент», онлайн-ритейлер парфумерії та косметики Brocard, мережа інтернет-магазинів техніки Moyo та українська ІТ-компанія BetterMe.

Більше про проєкт «Спільна спрага» можна дізнатися за посиланням.