У всьому винен Азійський антициклон: синоптикиня розповіла, як довго триватимуть морози

В Україні триватимуть сильні морози

Якщо ви чекали швидкого потепління, у синоптиків для вас погані новини. Холодна погода в Україні утримуватиметься надалі й, за попередніми прогнозами, триватиме до кінця січня.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Винен Азійський антициклон

За словами Діденко, зараз погоду формує потужний антициклон, «баричні гілки» якого досягають України. Синоптикиня наголошує, що називати його «Сибірським» — це стереотип, який з радянських часів в’ївся у печінки навіть метеорологам. Правильна географічна назва — Азійський або Центральноазійський антициклон.

«У ньому, зазвичай, сухе повітря, слабкий вітер, спека влітку і морози взимку. Часом по периферії прориваються якісь атмосферні фронти, які закидають хмарність чи опади, але несуттєво і не надовго», — пояснила фахівчиня.

Саме тому найближчим часом суттєвих опадів не передбачається. А якщо ви побачите сніжинки, які пролітають попри «сухий» прогноз, — це дрібні мікропроцеси, які іноді важко вловити.

«Надалі морози в Україні триватимуть. Тому тримаємося разом тепло і дружно», — підсумувала Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що цими вихідними на півночі країни вдарять люті морози до -22 градусів, а на півдні очікується штормовий вітер. На дорогах утвориться ожеледиця, у столиці ж навіть вдень температура не підніметься вище -10 градусів.