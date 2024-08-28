У вусі жителя Рівненщини знайшли личинки кімнатної мухи: як вони туди потрапили

На Рівненщині зафіксували випадок міазу у людини, яку провокують личинки мух. У жителя області паразитів знайшли у вусі.

Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Зазначається, що пацієнт звернувся до них зі скаргами на неприємні відчуття у правому вусі.

"Цими квартирантами після ідентифікації у паразитологічній лабораторії були визначені личинки кімнатної мухи, котрі потрапили у тіло хворого випадково, вони досить часто є причинами таких захворювань, як факультативні міази — паразитування личинок цих двокрилих комах у порожнинах та органах. Після обстеження та видалення личинок мух з вуха пацієнт надалі перебуває під наглядом лікарів для лікування інших патологій", - йдеться у повідомленні.

Обласний центр зазначив, що зараження здебільшого відбувається при нехтуванні санітарно-гігієнічними нормами, особливо якщо люди чи тварини, які теж часто потерпають від міазів, перебувають поблизу смітників, септиків тощо, де накопичуються відходи органічного походження.

"У тілі людини здатні паразитувати дорослі особини та личинки декількох видів мух, які окрім локалізації у шкірі, носових чи вушних ходах, ротовій порожнині, можуть заковтуватись та визначатись у кишківнику, або ж внаслідок використання забрудненої яйцями комах і в сечовивідних органах. Залежно від місць їх перебування та природи паразитування симптоми міазів можуть відрізнятись", - додають там.

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