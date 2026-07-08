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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Вишневому зросла кількість жертв російської атаки: у лікарні помер поранений чоловік

У Вишневому на Київщині кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до дев'яти. У лікарні помер чоловік, який дістав важкі поранення під час обстрілу.

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Вишневе

Вишневе / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

У Вишневому Київської області зросла кількість жертв однієї з найтрагічніших російських атак на регіон. У лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок ворожого удару.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

У Вишневому зросла кількість жертв російської атаки: у лікарні помер поранений чоловік (9 фото)

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© Микола Калашник

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© Микола Калашник

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© Микола Калашник

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© Микола Калашник

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© Микола Калашник

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© Микола Калашник

Таким чином кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до дев'яти.

Станом на вечір 7 липня 2026 року у медичних закладах залишаються 18 постраждалих. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

За даними ОВА, досі триває ліквідація наслідків удару. Попередньо пошкоджено 253 приватні житлові будинки та 27 багатоквартирних, у яких вибито 1692 вікна. Також надійшло 65 звернень від представників бізнесу щодо пошкодженого майна.

Для мешканців, які втратили житло, організували тимчасове розселення. Наразі у місцях тимчасового проживання перебувають 60 людей, ще 160 осіб тимчасово поселилися у родичів та знайомих.

Влада також уже розпочала оцінку пошкодженого житла. За попередніми даними, 91 приватний будинок повністю зруйнований, 47 потребують капітального ремонту, а 115 мають незначні пошкодження та підлягатимуть компенсації за державною програмою. Крім того, заплановано відновлення двох пошкоджених багатоповерхівок та інженерних мереж.

Що зараз відбувається у Вишневому

У Вишневому на Київщині тривають пошукові роботи після масованої атаки РФ. За словами речниці ДСНС Київської області Вікторії Рубан, рятувальники досі шукають одну людину.

Наразі відомо про семеро загиблих у місті. Екстрені служби продовжують працювати на місці удару та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Як ми писали, у Вишневому після російської атаки місцеві мешканці повертаються до своїх будинків, щоб забрати вцілілі речі та оцінити масштаби руйнувань. Понад п’ять вулиць із приватною забудовою зазнали значних пошкоджень: частина будинків зруйнована, деякі споруди досі тліють після пожеж. Жителі розповідають, що після удару самостійно намагалися гасити вогонь і рятувати майно, яке вдалося зберегти. Один із місцевих мешканців розповів, що під час атаки разом із родиною ховався у підвалі, де від вибухів сипалися стіни та стеля, а після цього повернувся допомагати сусідам. На місці продовжують працювати рятувальники та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки й допомагають мешканцям впоратися з пошкодженнями.

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Дата публікації
Кількість переглядів
21
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