У вишиванці, але за Путіна: дівчина розповіла деталі, як завадила італійцю-фанату РФ в’їхати до України

Дар’я Мельніченко, яка завадила італійцю-любителю Росії потрапити до України / © Суспільне Новини/Гончарук Ліля

Поїздка з Мілана до Києва закінчилася для італійця Рокко трирічною забороною на в’їзд. Українка Дар’я Мельніченко почула, як іноземець вихваляє російського диктатора Володимира Путіна та ображає українського президента Володимира Зеленського, і не залишила це без уваги. Дівчина поділилася шокувальними подробицями розмови з італійцем.

Про це повідомляє «Суспільне».

Деталі розмови українки з італійцем-любителем Путіна

Дар’я розповіла, що ще під час посадки в Мілані зрозуміла: подорож обіцяє бути непростою, адже один із пасажирів перебував у нетверезому стані. Згодом з’ясувалося, що це італієць на ім’я Рокко, який разом зі своєю нареченою прямував до України, аби там одружитися. Уже під час першої зупинки автобуса він відкрито висловив своє ставлення до України.

«Я не знаю, чому тільки до мене звертався. Все почалося з того, що я йому зробила комплімент про вишиванку. Він мені каже: „Так, дякую, це мені подарувала моя кохана, ма“, що з перекладу італійської означає „але“. І починає розказувати: «Ваш президент такий поганий, я підтримую Путіна. Путін такий величний, а Зеленський — кретин», — розповіла Дар’я.

За словами дівчини, після цього між ними виникла сварка, під час якої чоловік згадав і про скандал із бізнесменом Тимуром Міндічем.

«Ви не надаєте звіти, вам допомагає весь світ, а ви такі погані». Я сказала одну фразу італійською мовою: «Non voglio neanche sentire», що в перекладі означає «Не хочу навіть слухати». Я розвернулась, пішла, сіла в автобус і вже чекала другої зупинки. Вже на другій зупинці знову продовжилась ця тема, але там вже він кричав: «Хай Гітлер!» Він кричав, що Зеленський — наркоман», — поділилася Дар’я.

Вона також зазначила, що Рокко наполягав: його наречена поділяє ці погляди, хоча, як і Дар’я, є українкою.

«Я кажу: „Ні, значить, ми зовсім різні українки, тому що я не такої самої думки“, — відповіла дівчина.

Українка не очікувала такого розголосу про скандал з Рокко

Дар’я додала, що вирішила написати про цю ситуацію у Threads ще після першої зупинки автобуса. Про інцидент не знали ні її чоловік, ні мама, адже дівчина не хотіла, аби вони хвилювалися.

«Я просто виклала цей допис. Я думала, ну, там буде чоловік 50, які мене підтримають і мені буде трішечки легше їхати зі своїми думками», — сказала вона.

Дар’я зовсім не очікувала такого масштабного розголосу. За її словами, ця історія, здавалося, розлетілася вже цілим світом. Дівчині писали італійці, які висловлювали підтримку України.

«До речі, хочу сказати, що дуже люблю Італію і нічого проти не маю до іноземців», — зауважила вона.

Відповідаючи на запитання, чи намагалася Дар’я переконати італійця змінити свою позицію щодо України та Путіна, вона зазначила, що чоловік був категоричним.

«Він був повністю впевнений. Тобто він стояв на своєму. Я скажу, що він навіть не підтримував Джорджу Мелоні. Він прямо за Путіна. Він дуже проросійський, хоча дуже багато італійців є дуже проросійськими людьми. Тому доводити кожному…» — поділилася українка.

Ситуація на кордоні і заборона в’їзду для Рокко

Дар’я також розповіла, що під час другої зупинки пасажири автобуса ще не здогадувалися, чим усе закінчиться на кордоні.

«Але я вже точно знала, тому що мені написав журналіст, я не пам’ятаю його ім’я, що вже всі служби на кордоні нас очікували завдяки цьому журналісту, який попередив усі кордони України. Просто він не знав, на який саме кордон ми приїдемо. Але вже всі чекали того італійця», — розповіла дівчина.

На українському кордоні прикордонники вивели з автобуса італійця разом із його супутницею, а згодом запросили й Дар’ю. Вона спершу розмовляла з СБУ та написала заяву.

«Мені ставили запитання у прикордонній службі, що саме він (італієць — ред.) говорив, яку позицію мав, що він транслював. Але потім так вийшло, що поки я була на кордоні, знайшли соціальні мережі цього чоловіка і побачили, що він є проросійським, тобто повністю. І це вже було такою підставою, щоб його не пустити в Україну. Потім я почала говорити те, що він мені сказав впродовж тієї поїздки», — розповіла дівчина.

Дар’ю також запитали, чи були свідки конфлікту. Тоді вона попросила кількох пасажирів автобуса, які бачили й чули всю сварку, піти з нею і все підтвердити.

«Їх допитали. Я була не разом з ними. Я не знаю, що вони казали, але, як мені пояснили, вони підтвердили мої слова. І це було підставою для того, щоб йому заборонили в’їзд до України на три роки«, — сказала Дар’я.

Як італієць відреагував на заборону в’їзду до України?

Українка зізналася, що спочатку дуже злякалася і навіть думала нічого не робити.

«Я спочатку вже думала не йти нікуди, тому що один чоловік в автобусі мені сказав: „Зараз розвернуть весь автобус, і ми нікуди не поїдемо“. Але я сказала, що буду наполягати на своєму і все одно піду до прикордонників, і я його не пущу», — поділилася дівчина.

На завершення Дар’я розповіла, як Рокко відреагував на заборону в’їзду до України.

«Він усміхався. Він сказав: «Добре, немає ніякої проблеми. Тоді я поїду в Італію одружуватися, і все», — сказала дівчина.

За словами Дар’ї, наречена італійця не хотіла зі нею комунікувати і відверталася. Жінка до останнього сподівалася, що вони з Рокко все-таки перетнуть кордон.

«Вона (наречена італійця — ред.) підійшла до працівниці прикордонної служби, і вона каже: „Ви коли його відпустите, ми вже будемо їхати?“ А їй кажуть: „Ні, ви вже нікуди не їдете“, — повідомила дівчина.

Саму наречену Рокко пропускали через кордон, тому що вона є громадянкою України. Але жінка вирішила повернутися до Італії разом зі своїм коханим.

Нагадаємо, напередодні Мережу обурив італієць Рокко, який у рейсовому автобусі з Італії до Києва публічно вихваляв Путіна та ображав Україну і президента. Свідком інциденту стала блогерка Дар’я Мельніченко, яка описала ситуацію в соцмережі Threads, після чого історія миттєво стала вірусною. Коли автобус прибув на КПП «Чоп — Загонь», на фаната диктатора вже чекали прикордонники та СБУ. Після перевірки соцмереж іноземця, де він радів поїздці «до Росії через Україну», Рокко офіційно відмовили у в’їзді та заборонили перебування в країні на кілька років.