У високопосадовця ДПСУ знайшли майно на понад 11 млн грн: що кажуть у НАБУ

ДПСУ / © www.facebook.com/МВС України

Реклама

Детективи НАБУ підозрюють заступника начальника Східного управління Держприкордонслужби в тому, що він накупив майна та відклав грошей на понад 11 мільйонів гривень, які не зміг заробити чесно.

Про це повідомили у НАБУ.

Слідство з’ясувало, що чоловік назбирав ці незаконні гроші протягом 2023–2024 років. За версією детективів, частину суми посадовець витратив на покупку автомобіля Toyota RAV4. Решту схованих мільйонів правоохоронці знайшли готівкою, коли прийшли до прикордонника додому з обшуком.

Реклама

«Дії особи кваліфіковано за ст. 368-5 КК України», — зазначили у НАБУ.

Ця стаття Кримінального кодексу передбачає відповідальність за незаконне збагачення. Крім того, антикорупційні органи нагадали, що у січні 2026 року вони вже викрили групу осіб, які систематично брали хабарі за допомогу у безперешкодному перетині державного кордону.

Досудове розслідування у справі триває, наразі правоохоронці збирають докази та встановлюють усі обставини правопорушення.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують факти можливого заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі дронів для потреб Сил оборони. Загальна сума контрактів, що опинилися під прицілом слідства, становить майже 7 мільярдів гривень.

Реклама

Новини партнерів