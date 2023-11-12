У Washington Post назвали Червінського координатором атаки на "Північний потік": він відреагував

Сам Червінський заявляє про спекуляції.

Американське видання The Washington Post опублікувало матеріал про те, що український розвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік" минулого року. Утім, сам він заперечує свою причетність.

Про це пише видання із посиланням на неназваних офіційних осіб в Україні та інших країнах Європи, а також інших людей, нібито обізнаних з деталями таємної операції.

"За даними джерел видання, Червінський був "координатором" операції з підриву "Північного потоку", керуючи логістикою та підтримкою команди з шести осіб, яка орендувала вітрильник під чужими іменами і використовувала глибоководне водолазне обладнання для встановлення вибухових зарядів на газопроводах", - мовиться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про масштабні витоки на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2 26 вересня 2022 року. Атака залишила неушкодженою лише одну з чотирьох газових ланок мережі.

Як зазначає видання, Червінський діяв не сам, а отримував накази від вищих українських посадовців, які у підсумку підпорядковувалися головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Червінському закидають причетність і до інших справ

Водночас сам Червінський через адвоката заперечив свою причетність до підриву трубопроводу.

"Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", – стверджує Червінський у письмовій заяві для The Washington Post і Der Spiegel.

Крім того, зазначається, що Червінський проводив й інші операції.

"У 2020 році Червінський керував складним планом заманювання бойовиків російської групи найманців "Вагнера" до Білорусі з метою їх захоплення та доставки в Україну для пред'явлення звинувачень", - вказано у повідомленні.

Що відомо про Червінського

У Києві суддя Шевченківського суду Олена Чайка винесла рішення щодо арешту на два місяці без можливості внесення застави ексрозвідника Романа Червінського.

Згодом стало відомо, що розроблена тепер уже ексрозвідником Червінським “спецоперація” із захоплення російського літака закінчилася ракетним ударом по українському аеродрому.