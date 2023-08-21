У WP розповіли, як касетні боєприпаси стримують наступ окупантів в районі Куп'янська та Лимана

Касетні боєприпаси допомагають ЗСУ стримувати наступ ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках. Загарбники просто бояться атакувати.

Про це повідомляє The Washington Post.

Росіяни ховаються, а не йдуть вперед

Журналісти видання поспілкувалися з українськими артилеристами на Харківщині, які працюють з касетними снарядами від США. За словами військових, ці боєприпаси, звісно, не можуть пробити російські війська, які ховаються в окопах. При цьому вони становлять небезпеку для незахищених піхотинців, які наступають.

"Головна перевага в тому, що противник тепер дуже боїться йти на штурм", – наголосив Станіслав, військовослужбовець 14-ї механізованої бригади.

За словами солдатів, російські підрозділи, що наступають з бронетехнікою та піхотою, зупиняють свій поступ уперед, аби дозволити військам сховатися від осколків, які рикошетять. Тепер окупанти впізнають касетні бомби за свистом, який вони видають, прямуючи у їхній бік.

Цей потенціал особливо важливий з точки зору стримування наступу російських військ у районі Лимана та Куп'янська. Аналітики наголошують: Москва змушує Україну захищати ці міста у той час, коли Києву потрібні солдати для контрнаступу на півдні. Тож наявність зброї, яка уповільнює просування Росії, дозволяє Україні зберігати сили.

Нагадаємо, США вирішили надати України касетні боєприпаси, що викликало справжню істерику в росіян.

Зокрема, Володимир Путін пригрозив "дзеркальною дією".

У Білому домі зауважили, що ЗСУ доволі ефективно використовують касетні боєприпаси.