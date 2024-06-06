У яких областях прогнозують дощі та грози: погода на 7 червня

В Україні 7 червня буде тепло. А ось від 10 червня відчутно знизиться температура повітря в західних, північних та центральних областях, вдень буде +17+22 градуси.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

7 червня у столиці - суха сонячна пауза посеред дощових робочих буднів. Температура повітря в столиці +25+27 градусів.

Короткочасні дощі та грози, а під час грози шквали та часом град, передбачаються лише в західних областях України.

У більшості областей України буде сухо та сонячно, хіба що на Луганщині - локальні грозові дощі. Температура повітря вночі +14+19 градусів. Протягом дня в Україні +24+29 градусів, у південній частині +27+32 градуси.

На сході завтра можливі сильні пориви північно-західного вітру.

Нагадаємо, Гідрометцентр повідомляє, що прийдешній червень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +16-19, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це на 4-6 градусів тепліше, ніж у травні.

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