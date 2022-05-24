У яких сферах в травні збільшилися середні зарплати в Україні

Попри війну, яка продовжується, економіка країні продовжує ефективно працювати про що свідчить ріст зарплат у працівників деяких галузей. Яка ситуація з заробітними платами в Україні, в яких галузях спостерігається ріст за останній місяць, наскільки виросли заробітні плати у травні - в матеріалі ТСН.ua