У яких сферах в травні збільшилися середні зарплати в Україні

Попри війну, яка продовжується, економіка країні продовжує ефективно працювати про що свідчить ріст зарплат у працівників деяких галузей. Яка ситуація з заробітними платами в Україні, в яких галузях спостерігається ріст за останній місяць, наскільки виросли заробітні плати у травні - в матеріалі ТСН.ua
На думку аналітиків кадрового порталу grc.ua ріст середньої заробітної плати у травні спостерігається у працівників сільського господарства, медиків та фармацевтів, працівників автомобільного бізнесу, у сфері бухгалтерії, управлінського обліку, фінансів підприємства.
- Середня заробітна плата у травні в сільському господарстві та галузях виробництва сільського господарства зросла до 16 600 грн, в той час у квітні вона сягала 13 300 грн.
- Середній рівень зарплат у медиків та фармацевтів у травні становив 18 200 грн проти 14 900 грн у квітні.
- Якщо на початку війни зарплати в автомобільній галузі знизилися більше ніж на 50%, то у травні відбувся стрибок середніх зарплат - з 11 000 грн у квітні до 14 500 грн у травні.
- Ріст середньої зарплати спостерігається у сфері бухгалтерії, управлінського обліку та фінансів підприємства, з 17 500 грн у квітні до 19 800 грн у травні.
- У сфері маркетингу, реклами та PR середні зарплати зросли з 26 600 грн у квітні до 30 800 грн у травні.
- Вищі зарплати у травні пропонували директорам та керівникам, у квітні в середньому 63 200 грн, у травні - 86 100 грн.
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