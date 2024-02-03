У яких випадках потрібна екстрена вакцинація: перелік інфекцій — НСЗУ

Рекомендацію щодо екстреної вакцинації може надати тільки лікар.

Вакцинація за Національним календарем щеплень сприяє міцному захисту дітей та дорослих від багатьох інфекцій. У деяких випадках лікар під час огляду чи консультації, зваживши на усі фактори, пов’язані із станом здоров’я та хронічними захворюваннями конкретного пацієнта, може рекомендувати екстрену вакцинацію.

Про це нагадали у Національній службі здоров'я України.

У повідомленні наведено кілька найтиповіших прикладів, коли потрібна екстрена вакцинація.

Правець . Отримані травми з порушенням цілісності шкіри та слизових оболонок, відмороження, опіки, проникаючі пошкодження шлунково-кишкового тракту, укуси тварин тощо можуть стати причинами для екстреної вакцинації. Але за умови, що не було щеплення за календарем або якщо від останнього щеплення пройшло більше 5 років.

. Отримані травми з порушенням цілісності шкіри та слизових оболонок, відмороження, опіки, проникаючі пошкодження шлунково-кишкового тракту, укуси тварин тощо можуть стати причинами для екстреної вакцинації. Але за умови, що не було щеплення за календарем або якщо від останнього щеплення пройшло більше 5 років. Сказ . Обов’язковому екстреному щепленню підлягають люди, яких покусали дикі тварини або тварини з підозрою на сказ чи підтвердженим сказом. Навіть незначні подряпини та заслинення твариною є причиною звернутися до лікаря.

. Обов’язковому екстреному щепленню підлягають люди, яких покусали дикі тварини або тварини з підозрою на сказ чи підтвердженим сказом. Навіть незначні подряпини та заслинення твариною є причиною звернутися до лікаря. Кір. Екстрена вакцинація може бути призначена дітям та дорослим, які не були щеплені або не хворіли на цю інфекцію, після контакту з хворою людиною.

У НСЗУ наголосили, що у разі відсутності щеплення від дифтерії, кору, гепатиту А чи В, вітряної віспи, то потрібно після контакту із хворою людиною проконсультуватись з сімейним лікарем щодо подальших дій.

Нагадаємо, раніше МОЗ поінформував про захворювання, проти яких необхідно робити щеплення за календарем профілактичних щеплень.

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