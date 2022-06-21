У яких випадках росіян навіть за наявності візи можуть не впустити до України: пояснення від ДПСУ

У яких випадках росіян навіть за наявності візи можуть не впустити до України: пояснення від ДПСУ

Держприкордонслужба готова до перевірки громадян Росії, які планують потрапити до України після запровадження візового режиму 1 липня. Проте наявність української візи ще не є гарантією для перетину кордону.

Остаточне рішення щодо дозволу на перетин кордону ухвалюють посадовці ДПСУ.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Через повномасштабну військову агресію Росії проти України показники (перетину кордону громадянами РФ – ред.) знизилися до фактично критичного рівня. Зараз одиниці громадян РФ перетинають кордон України і те – за наявності вагомих підстав", – поінформував Демченко.

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Водночас він зауважив, що наявність візи, а також посвідки на проживання не гарантує іноземцям перетин кордону з Україною.

Згідно з законом, на це впливають 5 критеріїв, яким мають відповідати іноземці:

наявність дійсного паспорта,

відсутність інформації про обмеження в’їзду від правоохоронних органів України,

віза,

наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення,

підтведження мети поїздки.

"Якщо хтось з іноземців не відповідає одній із цих вимог, то навіть за наявності візи таким особам може бути відмовлено у в’їзді в нашу країну", – наголосив Демченко.

Він додав, що прикордонники мають доступ до баз даних щодо виданих Україною віз, тому можуть оперативно перевірити дійсність візи. За підробку візи може загрожувати заборона в’їзду до України терміном на три роки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського запровадити від 1 липня візовий режим для російських громадян.

Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ

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