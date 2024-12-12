У якому разі повістка без підпису начальника ТЦК вважається чинною

Підпис начальника ТЦК не обов’язковий у паперовому варіанті повістки, якщо використано КЕП (кваліфікований електронний підпис).

Про це заявив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільному".

"Повістки не зазнали суттєвих змін. Тепер їх можна роздрукувати через автоматизовану систему "Оберіг". Повістка може бути без підпису, з електронним підписом. Тепер не обов’язково, щоб начальник районного ТЦК власноруч підписав повістку", – сказав Монукало.

Він наголосив, що незалежно від способу доставлення, повістки мають однакову юридичну силу.

За словами представника ТЦК, повістки, підписані за допомогою кваліфікованого електронного підпису, можуть направлятися на підприємство. Далі уповноважені особи роздадуть їх працівникам. Для патрулювання та рознесення на місцях скупчення людей складаються індивідуальні повістки.

За яких умов повістка вважається врученою

Повістка вважається врученою, а людина сповіщеною, якщо:

на підприємство надходить розпорядження, і керівник повинен отримати повістку працівника під підпис;

під час патрулювання вулицями або в місцях збору людей співробітники ТЦК зупиняють людину на підставі перевірки її військово-облікових документів і вручають повістку;

повістка надсилається через "Укрпошту" рекомендованим листом з повідомленням з'явитися до ТЦК.

Раніше ми писали, які будуть наслідки, якщо не забрати повістку з поштової скриньки.

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