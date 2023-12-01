У якому стані перебувають оборонні лінії Керченського мосту – супутникові знімки

У Мережі з'явилися світлини, які демонструють, що відбувається з оборонними лініями поблизу Керченського мосту. Вони майже повністю зруйновані.

Супутникові фото опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson на своїй сторінці в X (Twitter).

На знімках видно, що біля мосту:

затоплено – 3 баржі;

повністю змито водою – 2 баржі;

на плаву залишається, але не зафіксована – 1 баржа.

Оборонні лінії Керченського мосту

Нагадаємо, після вдалих атак ЗСУ на Кримський міст окупанти розмістили біля нього бони й захисні споруди. Втім, втрутитися вирішила природа, зруйнувавши їх за допомогою сильної бурі.

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