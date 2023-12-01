Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У якому стані перебувають оборонні лінії Керченського мосту – супутникові знімки

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
3316
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У якому стані перебувають оборонні лінії Керченського мосту – супутникові знімки

Оборонні лінії Керченського мосту / Фото: Крим.Реалії

Росіяни, напевно, у паніці.

У Мережі з'явилися світлини, які демонструють, що відбувається з оборонними лініями поблизу Керченського мосту. Вони майже повністю зруйновані.

Супутникові фото опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson на своїй сторінці в X (Twitter).

На знімках видно, що біля мосту:

  • затоплено – 3 баржі;
  • повністю змито водою – 2 баржі;
  • на плаву залишається, але не зафіксована – 1 баржа.
Оборонні лінії Керченського мосту / ©
Оборонні лінії Керченського мосту

Нагадаємо, після вдалих атак ЗСУ на Кримський міст окупанти розмістили біля нього бони й захисні споруди. Втім, втрутитися вирішила природа, зруйнувавши їх за допомогою сильної бурі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3316
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація