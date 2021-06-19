У Ялті кількість постраждалих внаслідок потопу зросла до 11: яка ситуація

В'їзд в місто, який раніше закрили через повені, нині "здійснюється без обмежень".

У тимчасово окупованій Ялті кількість постраждалих внаслідок потопу зросла до 11 осіб. Окрім того, в селищі Краснокам'янка загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком води.

Про це із посиланням на підконтрольну Москві "очільницю адміністрації Ялти" Яніну Павленко повідомляє "Крим. Реалії".

"11 людей постраждали, один загиблий. У всіх легкі пошкодження, у одного середнє - прооперований, у нього перелом щиколотки", - висловилася Павленко.

Зазначається, що 87 будинків виявилися підтопленими, а щонайменше 281 людину, зокрема 49 дітей, евакуювали і "розселили в муніципальні пансіонати".

На сайті Ростуризму заявили, що в'їзд в місто, який раніше закрили через повені, нині "здійснюється без обмежень".

Вдень російська "влада" Ялти через стихійне лихо відключила водопостачання в регіоні і закликала жителів міста запасатися питною водою.

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Через повінь частково постраждали ялтинські готелі і санаторії. Також повідомляється про затоплення "до самої стелі" ялтинського крокоділяріума, розташованого на цокольному поверсі будівлі в центрі міста.

За словами директора установи Віктора Жиленка, "близько 90% тварин вдалося евакуювати", інші ж "можуть врятуватися і існувати в холодній воді".

Працівники поки не можуть потрапити до приміщення крокоділяріума, тож інформації про те, чи є там загиблі тварини, поки немає.

Ялта . Ломоносова pic.twitter.com/gBvHKvE3su — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 18, 2021

Ялта сегодня . Мостик на Архивную pic.twitter.com/Mmrhi7QyIb — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 18, 2021

Як повідомлялося, вранці в п'ятницю, 18 червня, в окупованому Криму слідом за Керчю затопило Ялту. За 11 годин в місті випало понад 90 міліметрів опадів. Потоки води буквально зносили автомобілі та людей.

Нагадаємо, що Керч теж опинилася під ударом стихії. Річка там вийшла з берегів, авто затонули, люди пересувалися містом вплав.

У ніч проти четверга в східних районах окупованого Криму випало майже дві місячні норми опадів. На півострові оголосили режим надзвичайної ситуації.

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