У Ялті кількість постраждалих внаслідок потопу зросла до 11: яка ситуація

В'їзд в місто, який раніше закрили через повені, нині "здійснюється без обмежень".
У тимчасово окупованій Ялті кількість постраждалих внаслідок потопу зросла до 11 осіб. Окрім того, в селищі Краснокам'янка загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком води.
Про це із посиланням на підконтрольну Москві "очільницю адміністрації Ялти" Яніну Павленко повідомляє "Крим. Реалії".
"11 людей постраждали, один загиблий. У всіх легкі пошкодження, у одного середнє - прооперований, у нього перелом щиколотки", - висловилася Павленко.
Зазначається, що 87 будинків виявилися підтопленими, а щонайменше 281 людину, зокрема 49 дітей, евакуювали і "розселили в муніципальні пансіонати".
На сайті Ростуризму заявили, що в'їзд в місто, який раніше закрили через повені, нині "здійснюється без обмежень".
Вдень російська "влада" Ялти через стихійне лихо відключила водопостачання в регіоні і закликала жителів міста запасатися питною водою.
Через повінь частково постраждали ялтинські готелі і санаторії. Також повідомляється про затоплення "до самої стелі" ялтинського крокоділяріума, розташованого на цокольному поверсі будівлі в центрі міста.
За словами директора установи Віктора Жиленка, "близько 90% тварин вдалося евакуювати", інші ж "можуть врятуватися і існувати в холодній воді".
Працівники поки не можуть потрапити до приміщення крокоділяріума, тож інформації про те, чи є там загиблі тварини, поки немає.
Ялта . Ломоносова pic.twitter.com/gBvHKvE3su— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 18, 2021
Ялта сегодня . Мостик на Архивную pic.twitter.com/Mmrhi7QyIb— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 18, 2021
Апокалипсис в Ялте......\— Арсений Отяев (@Otyaev) June 18, 2021
Набережная.....#Ялта#дожди pic.twitter.com/rAYgu2GcP0
Як повідомлялося, вранці в п'ятницю, 18 червня, в окупованому Криму слідом за Керчю затопило Ялту. За 11 годин в місті випало понад 90 міліметрів опадів. Потоки води буквально зносили автомобілі та людей.
Нагадаємо, що Керч теж опинилася під ударом стихії. Річка там вийшла з берегів, авто затонули, люди пересувалися містом вплав.
У ніч проти четверга в східних районах окупованого Криму випало майже дві місячні норми опадів. На півострові оголосили режим надзвичайної ситуації.