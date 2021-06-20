У Ялті кількість постраждалих внаслідок потопу зросла до 24, двоє людей зникли безвісти: деталі

Тим часом жителів селища Кореїз в 10 км на захід від Ялти закликають евакуюватися.

У тимчасово окупованій Ялті кількість постраждалих внаслідок потопу зросла до 24 осіб. Окрім того, двоє людей зникли безвісти.

Про це із посиланням на підконтрольну Москві "очільницю" адміністрації міста Яніну Павленко повідомляє "Інтерфакс".

За словами Павленко, тривають пошук чоловіка і жінки. Вона зауважила, що всі постраждалі - місцеві жителі. Попередньо, вони мають легкі травми.

В одному з районів Ялти річка вийшла з берегів і підтоплює багатоквартирні будинки на вулицях Кривошти і Вергасова. Мешканцям перших поверхів пропонують евакуацію.

Тим часом жителів селища Кореїз (близько 5,6 тис. осіб) в 10 км на захід від Ялти, де потік води після зливи йде з гір і несе велику кількість глини, підтоплюючи приватні будинки, закликають не відмовлятися від евакуації до муніципального пансіонату в сусідній Понизівці.

Як пише "Крим. Реалії", в суботу кількість евакуйованих жителів Ялти з місць підтоплення перевищила 600 осіб, 50 з них - діти.

Без газопостачання у місті залишаються 719 абонентів. Водночас містянам почали відновлювати подачу води і електрики.

"З 67 тисяч абонентів 32 тисячі забезпечені водою. Роботи з підключення тривають. Організовано підвезення бутильованої води, - зазначила Павленко. - Знеструмлені 224 абоненти. У деяких районах (вулиці Кривошти, Вергасова і центральна частина міста) не можемо дати електроенергію, оскільки будинки затоплені водою. Але вже працює близько 20 помп, які викачують воду з підвалів".

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Потоп в Ялті став найсильнішим за сторіччя - випало понад 135 міліметрів опадів (за місячної норми 42 мм). Останній раз настільки сильно Ялта потерпала від затоплення 1922 року, коли випало понад 190 міліметрів опадів.

Як повідомлялося, в селищі Краснокам'янка загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком води.

Через повінь частково постраждали ялтинські готелі і санаторії. Також повідомлялося про затоплення "до самої стелі" ялтинського крокоділяріума, розташованого на цокольному поверсі будівлі в центрі міста. 70 крокодилів опинилися на волі.

Нагадаємо, що Керч теж опинилася під ударом стихії. Річка там вийшла з берегів, авто затонули, люди пересувалися містом вплав.

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