У Японії десятки добровольців виявили бажання воювати за Україну проти російських окупантів

У Японії десятки добровольців виявили бажання воювати за Україну проти російських окупантів

70 японців просять дозволу приєднатися до українського інтернаціонального легіону.

70 громадян Японії, зокрема 50 колишніх членів Сил самооборони країни та двоє ветеранів Французького Іноземного легіону, висловили бажання поїхати до України на війну з Російською Федерацією.

Про це пише видання Reuters з посиланням на японські ЗМІ.

Як повідомив прессекретар посольства України в Токіо, йому телефонували люди, які "бажали воювати за Україну", але відмовився повідомити подробиці.

Одним з тих, хто зголосився допомогти Україні у війні з окупантами є 39-річний офісний службовець Кеїчі Курогі, який захотів приїхати до України, щоб вступити до Інтернаціонального легіону оборони України. Проте, посольство відхилило його пропозицію через необхідність військового досвіду.

"Коли я побачив фотографії літніх чоловіків і жінок в Україні, які стискають зброю і йдуть на фронт, я відчув, що маю бути поруч із ними", - сказав Курогі.

Напередодні президент Володимир Зеленський запровадив із 1 березня тимчасовий безвізовий режим для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресорки.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом до України прибудуть іноземці, які мають намір брати участь в Інтернаціональному легіоні для захисту держави від російських окупантів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: